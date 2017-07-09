

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Adalet Yürüyüşü'nün son gecesinde Kılıçdaroğlu'nun karavanında bir araya geldi.



ZİYARET 45 DAKİKA SÜRDÜ



Sözcü'den Eda Sönmez'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun Kartal Dragos Meydanı'ndaki karavanında gerçekleşen ziyaret yaklaşık 45 dakika sürdü. Ziyarette, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen ve CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın da bulunduğu görüldü.



BAYKAL, MİTİNGE KATILACAK



Baykal'ın bugün düzenlenecek olan mitinge katılacağı da öğrenildi.