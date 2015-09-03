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Baykal vekillik için 11'inci kez başvuru yaptı

BAYKAL VEKİLLİK İÇİN 11'İNCİ KEZ BAŞVURU YAPTI

Ana muhalefet partisi CHP'de 1 Kasım'da yapılacak genel seçimler için milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin başvuruları sürüyor.

Tarih : 03 Eylül 2015, 08:13
Puan Ver : Baykal Vekillik İçin 11'inci Kez Başvuru Yaptı(5/10)3


Ana muhalefet partisi CHP'de 1 Kasım'da yapılacak genel seçimler için milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin başvuruları sürüyor.



31 Ağustos'ta başlayan ve 7 Eylül'de sona erecek müracaatlar çerçevesinde bugüne kadar 100'ün üzerinde dosya alındı. Eski Genel Başkan Antalya milletvekili Deniz Baykal da yeniden aday adayı oldu.



Antalya'dan aday adaylığı dosyasını CHP Genel Merkezi'ne ulaştıran 76 yaşındaki Baykal, 11'inci başvurusunu yaptı. Tecrübeli siyasetçi, Meclis'e milletvekili olarak ilk adımını 1973 yılına attı. Önce en genç milletvekili, sonra en genç bakan olarak tarihe geçti.








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