BAYKAL, MİLLETTEN ÖZÜR DİLESİN
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bugün Hollanda, Almanya'ya ne olmuş ki bizim referandumumuza karışıyorlar? Onları ilgilendirir mi? Onların ne haddineymiş" dedi
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Trabzon'da yaptığı "Beşer şaşar. Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın, olmaz. Kimseye bu yetki verilmez. Verilmemelidir" açıklamasına ilişkin, "Kalksın özür dilesin. Bu milletin böyle laflara tahammül etmesi imkansızdır. Rencide olduk. Siyaset, politika yapacağım diye bu milletin değerlerine laf söyletmeyiz. Laf söyleyemeyeceğinizi de 16 Nisan'da bu millet size gösterecek. O hadsizliğin cevabını o gün alacaksınız. Yakışır mı, böyle bir benzetme yapılır mı?" dedi.
Halk oylaması çalışmaları kapsamında Erzurum'da bulunan Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Pasinler ilçesini ziyaret etti.
Kaymakam Harun Ersin Polat'tan brifing alan Akdağ, daha sonra ilçe meydanında seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.
kaynak:habertürk
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