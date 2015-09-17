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baykal aday olacak mı ?

BAYKAL ADAY OLACAK MI ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek seçimlerde Deniz Baykal'ın tekrar aday olacağını söyledi.

Tarih : 17 Eylül 2015, 09:20
Puan Ver : Baykal Aday Olacak Mı ?(9/10)10


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Perşembe günü Parti Meclisi'nin toplanacağını ve Chp'nin milletvekili listelerinin görüşüleceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Konuyu görüşeceğiz, cuma günü de YSK'ya listeleri teslim edeceğiz" dedi. Listede kimlerin yer alacağı konusunda son sözü Parti Meclisi'nin vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ön seçimle seçilenlere özel bir saygı duymamız gerekiyor. Bunlar kazandılar ve geldiler. Özel bir sıralama yapmamız sözkonusu değil. Ön seçimle gelenlere hiçbir biçimde müdahale etmeme gibi bir kuralımız var. Ön seçim yapılmayan iller var Kahramanmaraş gibi, Tunceli, Ardahan, Kars gibi. Oralarda eğer daha önce milletvekili adayı olup kazanamamışsa oralarda değişiklik yapacağız" diye konuştu.








Etiketler: Baykal  Aday  Olacak        haber

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