

Yoğun bombardıman altındaki Türkmendağı'nda, Hatay sınırına yakın 6 ayrı noktada orman yangını çıktı. Bayırbucak Haber Ajansı Genel Koordinatörü Molla, "Bayırbucak'ta işler kötüye gidiyor. Yaklaşık 10 gündür bölgeye insani yardım dahil hiçbir yardım ulaştırılamıyor. Geriye kalan 4 köyümüz adeta kuşatılmış durumda" dedi.







Yoğun saldırıların devam ettiği Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Bayırbucak Türkmen bölgesinde, 6 ayrı noktada orman yangını çıktığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait birlikler, muhaliflerin kontrolündeki köylere yaptığı havan ve füze saldırılarının ardından Karaman köyüne girmek için kara harekatı başlattı. Muhaliflerin karşılık vermesiyle şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede, muhaliflerin kontrolündeki 6 ayrı noktada yangın çıktığı belirtildi. Yoğun saldırı nedeniyle herhangi bir müdahalenin yapılamadığı orman yangınlarının, Yayladağı sınırına yaklaşık 2 ila 5 kilometre mesafede olduğu ve Türkiye'yi tehdit etmediği öğrenildi.