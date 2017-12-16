Beşiktaş'ın Şampiyonlar Liginde Bayern Münih eşleşmesi sportif alanın dışında da tartışmalara neden oluyor. Alman kulübü taraftarlarına "Biletlerinizi Türklere satmayın" dedi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş'ta taraftar krizi devam ediyor.

Beşiktaş, geçen yıl Lyon maçından sonra gelecek ceza ihtimali nedeniyle Almanya'daki kritik maça taraftar götürmeyeceğini açıklamıştı. Bayern Münih de taraftarlarına yönelik bir duyuru yaparak ortalığı bulandırdı.

Alman devi 20 Şubat salı günü Allianz Arena'da oynanacak ilk maç için bilet isteyen üyelerine bir mesaj gönderdi.E-posta olarak gönderilen duyuruda Beşiktaş taraftarlarının stada girmemesi için çok ciddi güvenlik kontrolü yapılacağı aktarıldı.

BAYERN MUNIH GÖNDERDİĞİ E-POSTADA ŞUNLARI YAZDI:

"Beşiktaş taraftarları takımlarının geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası öncesinde Lyon kulübü taraftarlarına büyük bir şiddetle saldırdı. Bundan dolayı 20 Şubat 2018 tarihinde Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçında tüm seyirciler için çok sıkı güvenlik kontrolleri uygulanacaktır"E-postada ayrıca izin verilmeyen biletler için yoğun ve ciddi giriş kontrolleri yapılacağı da belirtilirken taraftarların kullanmayacakları biletleri iptal etmeleri istendi. Ayrıca kullanılmayacak biletlerin Türkler'e satılmaması istendi.

DAHA ÖNCE TÜRKLERE HAKARET ETMİŞLERDİ

Beşiktaş'ın Bayern Münih'in bu e-postası karşısında nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyor.

Bayern Münih taraftarı bundan 20 yıl önce iki kulübün Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta Türklerin alışveriş yaptığı ucuzluk marketi olan Aldi'nin poşetlerini sallayarak Türk taraftarlara hakaret etmişti.

Kaynak: haberinburada