BAYERN MÜNİH'TEN BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI
Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarının yoğun desteği rakip Bayern'in gözünden kaçmadı. Alman ekibi Twitter hesabından Beşiktaş paylaşımı yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.
İlk mçata rakibine 5-0'lık skorla mağlupo olmasına rağmen Siyah Beyazlı taraftarlar maçın başından itibaren takımlarına yoğun destekte bulundular.
YOĞUN DESTEK BAYERN'İN GÖZÜNDEN KAÇMADI
Bu yoğun destek rakip Bayern'in de gözünden kaçmadı ve sosyal medyada çok ses getiren bir mesaj paylaştılar.
Alman kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda ses desibelinin görüntüsü," Gürültülü..." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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