BAYERN MÜNİH'TEN BEŞİKTAŞ DEĞİŞİMİ
Şampiyonlar Liginde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih, kritik maç öncesi Bundesliga'da oynadığı Wolfsburg maçında büyük bir rotasyona gitti.
Şampiyonlar Ligi'nde 20 Şubat Salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih, kritik maç öncesinde Bundesliga'da oynadığı Wolfsbırg maçına rotasyon kadrosu ile çıktı.
Bundesliga'da uzak ara lider durumda bulunan ve büyük bir futbol mucizesi şampiyonluğa uzanacak olan Bayern Münih, Wolfsburg naçında ideal 11'inden 6 oyuncusunu yedek kulübesinde tutarak maça başladı.
"WOLFSBURG MAÇI ÖNEMSİZ DEĞİL"
Bayern Münih'te Hummels, Boateng, Kimmich, Alaba, Müller ve Lewandowski Wolfsburg maçına yedek kulübesinde başlarken, 4 aydır sahalardan uzak kalan Thiago ise maça 11'de başladı.
Wolfsburg - Bayern Münih maçından önce soruları yanıtlayan Bayern Münih teknik direktörü Heynckes, "Beşiktaş maçı bizim için çok kritik ancak bu durum Wolfsburg maçının önemsiz olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
BAYERN MÜNİHLİ FUTBOLCULARDAN BEŞİKTAŞ YORUMU:
Hummels: "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımızı bilmek harika bir fikir. Şampiyonlar Ligi müziğini tekrar duymak için sabırsızlanıyoruz"
Arjen Robben: "Son dönemde nasıl bir hava yakaladığımızı ve aldığımız sonuçları herkes görüyor. Beşiktaş eşleşmesi gerçekten zor. Olağanüstü işler yaptılar"
Kaynak: haberinburada
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