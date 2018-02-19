Eylül'de sol ayağından geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecinde olan ve ailesiyle birlikte Tayland'a giden Neuer, 10 günlük dinlenmenin ardından dün Almanya'ya döndü. Yıldız kaleci döndükten bir gün sonra Bayern tesislerinde antrenör eşliğinde idmana başladı.

SALONDA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bild'in haberine göre; Bu sabah takım Beşiktaş için idman yaparken aynı saatlerde Neuer de antrenör Thomas Wilhelmi eşliğinde salonda çalışmalarına başladı.

1 saate yakın ağırlık çalışan ve ameliyat olduğu ayağını güçlendirme hareketleri yapan Neuer'in geri dönüş tarihi henüz belli değil. Neuer, yazın yapılacak 2018 Rusya Dünya Kupası'nda kesin olarak yer almak geri dönme sürecini aceleye getirmek istemiyor.

Kaynak: haberinburada