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Bayern Münih'te Manuel Neuer müjdesi!

BAYERN MÜNİH'TE MANUEL NEUER MÜJDESİ!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki rakibi Bayern Münih'in Alman kalecisi Manuel Neuer takımlara çalışmalara başladı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 19:00
Puan Ver : Bayern Münih'te Manuel Neuer Müjdesi!(8/10)4

Eylül'de sol ayağından geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecinde olan ve ailesiyle birlikte Tayland'a giden Neuer, 10 günlük dinlenmenin ardından dün Almanya'ya döndü. Yıldız kaleci döndükten bir gün sonra Bayern tesislerinde antrenör eşliğinde idmana başladı.

SALONDA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bild'in haberine göre; Bu sabah takım Beşiktaş için idman yaparken aynı saatlerde Neuer de antrenör Thomas Wilhelmi eşliğinde salonda çalışmalarına başladı.

1 saate yakın ağırlık çalışan ve ameliyat olduğu ayağını güçlendirme hareketleri yapan Neuer'in geri dönüş tarihi henüz belli değil. Neuer, yazın yapılacak 2018 Rusya Dünya Kupası'nda kesin olarak yer almak geri dönme sürecini aceleye getirmek istemiyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bayern  Münih  Te  Manuel  Neuer  Müjdesi    haber

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