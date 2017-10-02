BAYERN MÜNİH'TE KABUS DEVAM EDİYOR
3-0'lık PSG yenilgisinin ardından Carlo Ancelotti'yi takımdan gönderen Bayern Münih kötü gidişe dur diyemedi. Münih, 2-0 önde olduğu maçta Hertha Berlin'le 2-2 berabere kaldı.
Almanya Ligi'nde 7. hafta maçında Hertha Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Bayern Münih 2-0 öne geçti ama karşılaşma 2-2 sona erdi.
BAYERN MÜNİH 49. DAKİKADA 2-0 ÖNE GEÇTİ
Carlo Ancelotti'nin görevinden alınmasının ardından Willy Sagnol yönetiminde maça çıkan Bayern Münih, 10. dakikada Mats Hummels, 49. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle durumu 2-0 yaptı.
HERTHA BERLİN 5 DAKİKADA SKORU DENGELEDİ
Ev sahibi Hertha Berlin, 51. dakikada Ondrej Duda, 56. dakikada Salomon Kalou'nun golleriyle maçta skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.
Bu beraberliğin ardından Hertha Berlin 9, Bayern Münih ise 14 puana ulaştı. İkinci sırada haftayı kapatan Bayern Münih, 19 puanlı lider Borussia Dortmund'un 5 puan gerisinde kaldı.
BAYERN MÜNİH, ÇAĞLAR'IN TAKIMI FREİBURG'U KONUK EDECEK
Almanya Ligi'nde milli aranın ardından Hertha Berlin, Schalke'yi ağırlayacak. Bayern Münih'in de konuğu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg olacak.
Kaynak: haberinburada
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