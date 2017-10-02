Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

Bayern Münih'te kabus devam ediyor

BAYERN MÜNİH'TE KABUS DEVAM EDİYOR

3-0'lık PSG yenilgisinin ardından Carlo Ancelotti'yi takımdan gönderen Bayern Münih kötü gidişe dur diyemedi. Münih, 2-0 önde olduğu maçta Hertha Berlin'le 2-2 berabere kaldı.

Tarih : 02 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Bayern Münih'te Kabus Devam Ediyor(6/10)2

Almanya Ligi'nde 7. hafta maçında Hertha Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Bayern Münih 2-0 öne geçti ama karşılaşma 2-2 sona erdi.

BAYERN MÜNİH 49. DAKİKADA 2-0 ÖNE GEÇTİ

Carlo Ancelotti'nin görevinden alınmasının ardından Willy Sagnol yönetiminde maça çıkan Bayern Münih, 10. dakikada Mats Hummels, 49. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle durumu 2-0 yaptı.

HERTHA BERLİN 5 DAKİKADA SKORU DENGELEDİ

Ev sahibi Hertha Berlin, 51. dakikada Ondrej Duda, 56. dakikada Salomon Kalou'nun golleriyle maçta skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

Bu beraberliğin ardından Hertha Berlin 9, Bayern Münih ise 14 puana ulaştı. İkinci sırada haftayı kapatan Bayern Münih, 19 puanlı lider Borussia Dortmund'un 5 puan gerisinde kaldı.

BAYERN MÜNİH, ÇAĞLAR'IN TAKIMI FREİBURG'U KONUK EDECEK

Almanya Ligi'nde milli aranın ardından Hertha Berlin, Schalke'yi ağırlayacak. Bayern Münih'in de konuğu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bayern  Münih  Te  Kabus  Devam  Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER