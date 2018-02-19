UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Bayern Münih'te futbolcular, rakipleri karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini söylediler.

Almanya basını, Allianz Arena'da TSİ 22.45'te oynanacak karşılaşmaya geniş yer ayırdı. Son dönemlerde Bayern'in oldukça formda olduğuna dikkat çeken Tageszeitung gazetesi, Beşiktaş'ın da tecrübeli isimlerden oluşan bir ekip olduğunu yazdı.

"BAYERN MÜNİH FAVORİ"

Gazete ayrıca, Alman ekibinin her rakibe olduğu gibi Beşiktaş'a da saygı duyduğunu yazarken, "Bayern Münihli futbolcular sahalarında oynayacakları maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Beşiktaş da tecrübeli isimlerden kurulu güçlü bir ekip ancak Bayern Münih de formda ve karşılaşmanın favorisi olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

ROBERT LEWANDOWSKİ: BÜTÜN KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ

Öte yandan Kicker Dergisi ise, Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin, 'Bütün kupaları kazanmak istiyoruz' sözünü başlığa çıkardı. Alman dergisi, 29 yaşındaki golcü oyuncunun, "Almanya Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturuyoruz. Almanya Kupası'nda ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yolumuza devam ediyoruz. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluğu hedefliyoruz" sözlerine yer verdi.

NEUER DIŞINDA EKSİK YOK

Bayern Münih'te Beşiktaş maçı öncesinde tek eksik Almanya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Manuel Neuer. Eylül ayında sakatlanan ve ameliyat edilen tecrübeli eldiven, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

TOLİSSO, KİMMİCH, RUDY SARI KART SINIRINDA

Ayrıca Bayern Münih'in sarı kart sınırında 3 oyuncusu bulunuyor. Tolisso, Kimmich ve Rudy yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri durumunda 14 Mart Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kaynak: haberinburada