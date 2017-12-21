Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te takımın yıldız ismi Thomas Müller, önemli açıklamalarda bulundu.

"KAĞIT ÜSTÜNDE KOLAY TAKIMLA EŞLEŞTİK"

Goal'e konuşan Thomas Müller, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili olarak, "Kağıt üstünde Avrupa'nın diğer büyük ekiplerine göre daha kolay bir takımla eşleştik. Fakat yine de turu geçmek için en iyi oyunumuzu sergilemeliyiz, özellikle de deplasmandaki maçta" dedi.

"BU SINAVI GEÇMEK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a karşı favori olduklarını belirten Müller, "Turun favorisi olduğumuzu biliyoruz ve bu sınavı geçmek istiyoruz. Biz ciddi bir takımız ve neler verebileceğimizi biliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada