Bayern Münih'in Yıldızından Küstah Beşiktaş Çıkışı
Bakan Tüfenkci: Ürün İhtisas Borsası Kurulacak
Bakan Ağbal: Taşeron Düzenlemesini Yılbaşından Önce Hayata Geçireceğiz
Beşiktaş'ın Rakibi Bayern Münih, Golcü Futbolcuyu Kadrosuna Kattı
Emanet Gözlükle Geldi, 30 Bin Lirayı Alıp Gitti
Beşiktaş'ın Rakibi Bayern Münih, Kupada Çeyrek Finale Yükseldi
Real Madrid'te Ronaldo Sakatlığından Dolayı İdmanı Yarıda Bıraktı
Suudi Arabistan Düğmeye Bastı! 2018 Yılında Nükleer Reaktör İçin Sözleşme İmzalanacak
Milletvekili Saffet Sancaklı: 4 Büyükler Yakında Küme Düşürülecek
Manchester Cityli Sterling'e Saldıran Taraftara Hapis Cezası
Dursun Özbek Müjdeyi Verdi! Galatasaray Beyaz Perdeye Taşınıyor
Efsaneden Türkiye'ye Süper Yatırım! İşte İlk Şubesini Açacağı İl
Moussa Sow, Süper Lige Dönüyor!
Eski Baldızıyla Pişti Olan Alişan, Resmen Nispet Yaptı
Fahreddin Paşa'nın Medine Savunmasını Nihat Hatipoğlu Yıllar Önce Böyle Anlatmış
Sosyal Medyaya Damga Vuran Doğu Ekspresi Seferlerinde Patlama Yaşanıyor
Igor Tudor Sessizliğini Bozdu: İçim Rahat Bir Şekilde Ayrılıyorum
Kayak Merkezinde Saldırıya Uğrayan Milli Sporcu: Yarışlardan Çekilmem İçin Yaptılar
Mbappe, Neymar'ın Kanatları Altında
Dünyanın En Büyük Projelerinden Biri! Yapımında Sona Gelindi

BAYERN MÜNİH'İN YILDIZINDAN KÜSTAH BEŞİKTAŞ ÇIKIŞI


Bayern Münih'in yıldızından küstah Beşiktaş çıkışı
Tarih : 21 Aralık 2017, 03:40
Puan Ver : Bayern Münih'in Yıldızından Küstah Beşiktaş Çıkışı(5/10)1

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te takımın yıldız ismi Thomas Müller, önemli açıklamalarda bulundu.

"KAĞIT ÜSTÜNDE KOLAY TAKIMLA EŞLEŞTİK"

Goal'e konuşan Thomas Müller, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili olarak, "Kağıt üstünde Avrupa'nın diğer büyük ekiplerine göre daha kolay bir takımla eşleştik. Fakat yine de turu geçmek için en iyi oyunumuzu sergilemeliyiz, özellikle de deplasmandaki maçta" dedi.

"BU SINAVI GEÇMEK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a karşı favori olduklarını belirten Müller, "Turun favorisi olduğumuzu biliyoruz ve bu sınavı geçmek istiyoruz. Biz ciddi bir takımız ve neler verebileceğimizi biliyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bayern  Münih  İn  Yıldızından  Küstah  Beşiktaş  Çıkışı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER