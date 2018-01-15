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Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım

BAYERN MÜNİH'İN YILDIZI ARJEN ROBBEN: BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ BİR TAKIM

Alman devi Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, Beşiktaş'ın çok tehlikeli bir takım olduğunu söyledi.

Tarih : 15 Ocak 2018, 18:50
Puan Ver : Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım(7/10)3

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'ten tur hakkında flaş açıklamalar geldi.

Bayern Münih'te 9. sezonunu geçiren Arjen Robben, Beşiktaş maçlarının çok zorlu geçeceğine dikkat çekti.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR TAKIM"

Beşiktaş maçlarına iyi hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan Robben, "Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kolay maç olmaz. Beşiktaş grubunu lider bitirdi ve çok tehlikeli bir takım. Onlara karşı iyi hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Güçlü bir takım olduklarını dile getiren Robben, "Şu anda tam istediğimiz seviyede değiliz ancak her şeyi kazanabiliriz. Çok çalışmalı ve oyunumuzu geliştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"BİRKAÇ TEKLİF ALDIM"

Teklifler aldığını söyleyen Robben, "Bayern Münih kontrat yenilemezse sezon sonunda serbest kalacağım. Ancak endişelenmeye gerek yok. Birkaç teklif aldım" dedi. Bayern Münih'te 9. sezonunu geçiren 33 yaşındaki Hollandalı, bu sezon 19 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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