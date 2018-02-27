BAYERN MÜNİH'İN YILDIZI 2 AY YOK!
Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Kingsley Coman, ayak bileğinden geçirdiği operasyon sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Bayern Münih'in Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldığı maçta 68. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Kingsley Coman'ın durumu belli oldu.
EN AZ 2 AY
L'Equip'te yer alan habere göre; Fransız futbolcu, ayak bileğinden opersayon geçirdi ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Kingsley Coman'ın sahalara dönme süresinin uzayabileceği ve Dünya Kupası'na yetiştirilmesi çalışılacağı belirtildi.
Bayern Münih ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Coman, bu sezon 32 maçta 7 gol attı ve 8 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kar Sevincini Mikrofonla Haykırdı: Nasıl Yağıyor Görüyorsunuz
- Yaşlı Anne-Baba Şizofreni Hastası Çocuklarının Kurbanı Oldu! Bıçaklayarak Öldürdü
- Kayınpeder, Tartıştığı Gelini Ve Oğluna Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
- Kar Her Saat Biraz Daha İstanbul'a Yaklaşıyor! Edirne'de Okullar Tatil Edildi
- Fransız Sömürgesi Altında Kalan Cezayir, Zamanla Dilini Ve Kültürel Değerlerini Kaybetti
EKONOMİ HABERLERİ
- A400M Taşıma Uçaklarının Bakımları Kayseri'de Yapılacak! 1,8 Milyon Euro Cepte Kalacak
- İkinci El Piyasası Hareketlendi! 8 Milyon Araç Satışı Bekleniyor
- Dünyanın En Zenginlerindendi! Bir Gecede Milyarlarca Dolar Kaybetti
- Memura 352 Lira Aile Yardımı Geliyor
- Matrix Filmiyle Ünlenmişti! Nokia 8110 Geri Dönüyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Filin Saldırısına Uğrayan Hintli, Hayatını Kaybetti
- Rusya'nın Suriye'ye Gönderdiği Su-57 Savaş Uçakları Uydudan Böyle Görüntülendi
- Doğu Guta'da Yaşanan Krizle İlgili Bilinmesi Gerekenler
- Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi
- Papua Yeni Gine'deki 7,5'lik Deprem, Dağları Yerinden Oynattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar