BAYERN MÜNİH'İN MÜTHİŞ SERİSİ BİTTİ
Almanya Liginde Bayern Münih, evinde Hertha Berlin'le 0-0 berabere kaldı. Panzerler, tam 70 maçın ardından Allianz Arena'da rakibine gol atamadı.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih, Almanya Bundesliga 24. hafta maçında konuk ettiği Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldı. Ligde 11 maçlık galibiyet serisini kaybeden Bayern Münih, tam 70 maçın ardından Allianz Arena'da rakibine gol atamadı.
TAKIM 60 PUANLA LİDER
Jupp Heynckes yönetimindeki Bayern Münih, bu sonucun ardından 60 puanla liderliğini sürdürdü. Hertha Berlin ise 31 puanda kalarak 11. sıranın sahibi oldu. Beşiktaş'ın Bayern Münih'i ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçı 14 Mart 2018 tarihinde Vodafone Park'ta oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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