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Bayern Münih'in Hocası, Babel ve Quaresma'dan Çekiniyor

BAYERN MÜNİH'İN HOCASI, BABEL VE QUARESMA'DAN ÇEKİNİYOR

Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'in hocası, "Quaresma ve Babel'e dikkat etmeliyiz. Ayrıca çok iyi teknik direktörleri var." dedi.

Tarih : 13 Aralık 2017, 16:10
Puan Ver : Bayern Münih'in Hocası, Babel Ve Quaresma'dan Çekiniyor(8/10)4

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'la eşleşen Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes, lig maçından önce siyah beyazlılarla eşleşmeleri hakkında konuştu.

İşte Jupp Heynckes'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"İYİ FUTBOL OYNUYORLAR"

"Beşiktaş'ı sadece Leipzig karşısında izlemedim, çok iyi bildiğim ve takip ettiğim bir takım. Tanıdığım ve izlediğim birçok oyuncuları var. Daha önceden Ajax ve Liverpool'da oynayan Ryan Babel, Porto'dan gelen Ricardo Quaresma dikkat edilmesi gereken isimler. Bununla birlikte iyi bir teknik direktörleri var. Medyada kolay bir eşleşme olduğu yönünde yorumlar var. Ben tamamen farklı düşünüyorum. İyi futbol oynuyorlar ve bunu grup maçlarında izledik. Beşiktaş maçları, mutlaka çok iyi hazırlanmamız gereken maçlar olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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