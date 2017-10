Bayern Münih'in ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Markus Babbel, Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"RİBERY KENDİNİ MESSİ VEYA RONALDO ZANNEDİYOR"

İsviçre ekiplerinden Luzern'in teknik adamlığını yürüten 45 yaşındaki Babbel, Sky 90'a yaptığı açıklamada, "Franck Ribery son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadı. Ancak o, kendini halen Ronaldo ve Messi'nin seviyesinde sanıyor" ifadelerini kullanarak Fransız yıldızı eleştirdi.

"MAÇTAN SONRA AİLESİ SOYUNMA ODASINA GELİYOR"

Fransız yıldızın ailesinin ve arkadaşlarının soyunma odasına geldiğini belirten ve bundan rahatsızlık duyduğunu dile getiren Babbel, "Maçtan sonra soyunma odasına ailenizi ve arkadaşlarınızı görüyorsanız kendinize 'Neden?' diye sormanız gerekir. Tabii ki Ribery'den bahsediyorum. Bu onu yaparsa diğerleri de yapmak isteyecektir" dedi.

"HERŞEY ANCELOTTİ'YE YIKILMAMALI"

Carlo Ancelotti'yi de savunan eski futbolcu, "Şu an her şeyin Ancelotti'ye yıkılması bana göre biraz can sıkıcı. Evet, Ribery çok iyi bir futbolcu ve bu takıma mükemmel katkılar sundu ama artık eskisi gibi değil" dedi.

Uzun yıllar Bayern Münih forması giyen Markus Babbel, Alman deviyle 3 Bundesliga şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası zaferi yaşamıştı"

