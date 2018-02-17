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Bayern Münih son dakikada güldü!

BAYERN MÜNİH SON DAKİKADA GÜLDÜ!

Bundesliga'da Bayern Münih, Wolfsburg'u 90+2'in dakikada Levandowski'nin attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Tarih : 17 Şubat 2018, 20:20
Puan Ver : Bayern Münih Son Dakikada Güldü!(8/10)4

Almanya Ligi'nde 23. hafta maçında Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Beşiktaş ile 20 Şubat Salı günü oynayacağı maçı düşünerek Wolfsburg deplasmanına rotasyonlu 11'le çıkan Bayern Münih, karşılaşmada 2-1'lik skorla kazanan taraf oldu.

Wolfsburg 8. dakikada Yunus Mallı'nın asisti, Daniel Didavi'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Maçın 55. dakikasında Arjen Robben ile penaltıyı değerlendiremeyen Bayern Münih, 64. dakikada yeni transferi Sandro Wagner'in golüyle skoru 1-1 yaptı.

BAYERN PUANINI 59 YAPTI

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle Bayern Münih 2-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 59'a yükseltirken, Wolfsburg 24 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Wolfsburg, Mainz deplasmanına konuk olacak. Bayern Münih, Hertha Berlin'i ağırlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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