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BAYERN MÜNİH SEZON SONUNA KADAR JUPP HEYNCKES'LE ANLAŞTI


Bayern Münih Sezon Sonuna Kadar Jupp Heynckes'le Anlaştı
Tarih : 05 Ekim 2017, 10:30
Puan Ver : Bayern Münih Sezon Sonuna Kadar Jupp Heynckes'le Anlaştı(7/10)3

Görevine son verilen Carlo Ancelotti'nin ardından teknik direktör arayışında olan Bayern Münih'in sezon sonuna kadar daha önceden üç kez takımın başına geçen Jupp Heynckes'le anlaştığı konuşuluyor.

EMEKLİLİĞE AYRILAN HEYNCKES İKNA EDİLDİ

Bild'de yer alan haberde kulüp yönetiminin takımı yakından tanıyan birisini tercih etme kararı aldığı ve bunun üzerine emekliye ayrılan Heynckes'i ikna ederek 72 yaşındaki teknik adamla anlaştığı belirtildi.

Kicker ise bu gelişme üzerine daha temkinli bir haber yaparken, yönetimin en güçlü adayının Heynckes olduğu kaydedildi.

BAYER MÜNİH'TE 3 KEZ GÖREV ALDI

İlk olarak 1987-1991 yılları arasında Bayern Münih'i çalıştıran Heynckes, daha sonra 2009 yılında geçici teknik direktör olarak göreve gelmiş, son olarak da 2011-13 yılları arasında Bavyera devinde görev yapmıştı.

Heynckes, Bayern Münih'te görev aldığı üç dönemde bir Şampiyonlar Ligi, üç Bundesliga, bir Almanya Kupası ve üç Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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