BAYERN MÜNİH, REAL MADRİD'Lİ JAMES RODRİGUEZ'İ 2 YILLIĞINA KİRALADI
Alman devi Bayern Münih, Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez'i 2 yıllığına kiraladı.
Avrupa'da yılın transfer bombası patladı... Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı James Rodriguez, artık Bayern Münih'in başarısı için ter dökecek.
Alman devi, Kolombiyalı yıldızı 2 yıllığına kiraladığını duyurdu.
33 MAÇTA 11 GOL 13 ASİST
Rodriguez, geçen sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 33 maçta 11 gol ve 13 asistle 24 gole direkt katkı sağladı.
Kaynak: haberinburada
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