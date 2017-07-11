Avrasya Tüneli'ne Kore'den '2017 Yılın Yapısı Ödülü'
Fenerbahçe'nin İstediği Lucas Perez'in Formasını Elinden Aldılar
Emre Çolak, Kendisi Adına Yapılan Grafitiyi Görünce Gözyaşlarını Tutamadı
Borsa İstanbul 102 Bin Seviyesini Aştı
Antalya'da Sıcaklardan Kurtulmak İsteyen Tatilciler Sahilde Sabahlıyor
Bayern Münih, Real Madrid'li James Rodriguez'i 2 Yıllığına Kiraladı
Kılıçdaroğlu İle İstanbul'a Yürüyen Veysel Kılıç Gözaltına Alındı
Bbc Canlı Yayınında Feci Kaza! Otobüsün Altında Kalan Adam Böyle Görüntülendi
Yüzme Bilmeyen Gencin Cesareti Hayat Kurtardı! O Günden Beri Kardeşler
Diyarbakırlı Erin Cinnetiyle Şehit Olan Askerlerin Memleketleri Ve İsimleri Belli Oldu!
Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'srebrenitsa Katliamı' Mesajı
Ziyaretçi Akınına Uğrayan Taş Hikayesi Tüyler Ürpertiyor
Tarihi Kazıda Şaşırtan Görüntü Kara Yılanların “Aşk Dansı“
Bir Yıl Sonra Oğulları Yerine Mezar Taşlarına Sarılıp Ağladı
Ösym'den Lys Sonuçları İçin Heyecanlandıran Duyuru! Bugün Saat Kaçta Açıklanacak?
15 Temmuz'da Ankara'da Ulaşım Ücretsiz Olacak
Sürpriz Yumurtadan Çıkan Uyuşturucu Hapları Polisleri Şoke Etti
Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu
Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım

Bayern Münih, Real Madrid'li James Rodriguez'i 2 Yıllığına Kiraladı

BAYERN MÜNİH, REAL MADRİD'Lİ JAMES RODRİGUEZ'İ 2 YILLIĞINA KİRALADI

Alman devi Bayern Münih, Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez'i 2 yıllığına kiraladı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 15:10
Puan Ver : Bayern Münih, Real Madrid'li James Rodriguez'i 2 Yıllığına Kiraladı(5/10)1

Avrupa'da yılın transfer bombası patladı... Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı James Rodriguez, artık Bayern Münih'in başarısı için ter dökecek.

Alman devi, Kolombiyalı yıldızı 2 yıllığına kiraladığını duyurdu.

33 MAÇTA 11 GOL 13 ASİST

Rodriguez, geçen sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 33 maçta 11 gol ve 13 asistle 24 gole direkt katkı sağladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bayern  Münih  Real  Madrid  Li  James  Rodriguez  İ  2  Yıllığına  Kiraladı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER