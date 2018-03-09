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Bayern Münih maçının biletleri satışa çıkıyor

BAYERN MÜNİH MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş'ın Bayern Münih'i ağırlayacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.

Tarih : 09 Mart 2018, 11:20
Puan Ver : Bayern Münih Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor(7/10)3

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında oynanacak Beşiktaş- Bayern Münih maçının biletleri satışa çıkıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, 5-0 mağlup olduğu maçın rövanşında 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Vodafone Park'da Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Karşılaşmanın öncelikli bilet satışları Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerli kombine sahipleri için yarın saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak. Biletler 11 Mart Pazar saat 12.00 itibariyle genel satışa sunulacak.

Beşiktaş - Bayern Münih mücadelesinin bilet fiyatları ise şöyle:

Kategori 1: 600 TL

Kategori 2: 525 TL

Kategori 3: 450 TL

Kategori 4: 425 TL

Kategori 5: 400 TL

Kategori 6: 375 TL

Kategori 7: 180 TL

Kategori 8: 170 TL

VIP: 1.350 TL

1903 A-E BLOK: 1.350 TL

1903 B-D BLOK: 1400 TL

1903 C BLOK: 1.500 TL

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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