BAYERN MÜNİH KURASI, ALMANLARIN TÜRK SKANDALINI AKILLARA GETİRDİ
1977 yılında Beşiktaş'ın Bayern Münih'le karşılaştığı maçta Almanlar, Türklere alışveriş yaptıkları market ismiyle ırkçı saldırıda bulunmuştu. Dün yapılan kura, bu saldırıyı akıllara getirdi.
Almanya ve Türkiye arasında diplomatik skandala yola açan iki ülkeyi karşı karşıya getiren Aldi market poşetleri olayı Beşiktaş-Bayern Münih eşleşmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi.
1997 yılının 17 Eylül günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Beşiktaş'ı ağırlıyordu. Beşiktaş taraftarları henüz stada alınmamıştı. Bayern Münih fanları ise yerini almıştı. Alman ekibinin taraftarlarının aklında 'çirkin' bir fikir vardı: Aldi poşetleri...
TÜRKLERİ AŞAĞILAMAK İSTEDİLER
Aldi Almanya'nın ucuz süpermarket zinciri olarak biliniyor. Bu ülkede ikamet eden Türkler genelde alışveriş için bu firmayı tercih ediyor. Almanya'daki aşırı sağcı kesimler Türkler'i aşağılamak için sık sık Aldi poşetlerini kullanıyor. Bunu bilen Bayern taraftarları marketin ucuzluğuna gönderme yaparak Türk taraftarlara hakaret etmek amacıyla stada bu poşetlerle geldi. Maçı 2-0 kazanan Bayern taraftarları kameraların önünde Aldi poşetlerini havaya kaldırırak 'Aldi'ye gidebilirsiniz. Sizin yeriniz orası' diye bağırdılar.
"IRKÇILIK YÜKSELİYOR"
İki ülke arasında gerginlik yaşandı. Türkiye bu yapılanı ırkçı bir eylem olarak kabul etti ve Almanya'ya tepki gösterdi. Bayern taraftarları bunun bir şaka olduğunu iddia etti ama durum öyle değildi. Hürriyet gazetesi o gün bu haber için 'Irkçılık yükseliyor' başlığını attı. Türk asıllı Alman politikacı Cem Özdemir, Alman meclisinde olayla ilgili soruşturma açılmasını istedi. 'İki milyon Türk burada, dünya kamuoyunun gözleri önünde aşağılandı, bu bir provokasyondur' diyerek tepkisini dile getirdi.
Tek tepki gösteren Türkiye değildi. Bundesliga ekiplerinden FC Köln'ün taraftarları da Bayern Münih'e tepki gösterdi ve 20 Eylül 1997'de Bayern'le oynadıkları maçta 'FC Köln taraftarları da Aldi'den alışveriş' ediyor pankartı asacaklarını açıkladı. Köln kulübü de bir açıklama yaparak Bayern'i ayıpladı.
EFSANE ÖZÜR DİLEDİ
11 Kasım'da ise bu kez Dortmund taraftarları sahneye çıktı ve Bayern Münih'i Lidl süpermarketlerinin poşetleriyle karşılayarak tepkilerini dile getirdiler. Tepkiler gittikçe büyüdü. Bayern efsanesi Karl Heinz Rummenigge, Türk büyükelçiden özür diledi. Olayın sorumlusu olan ve kimlikleri belirlenen Bayern taraftarları cezalandırıldı.
BU KEZ TÜRKLER
24 Ocak 2014'te Galatasaray ile Bayern Münih arasında Almanya'da oynanacak basketbol maçı öncesinde koltuklara yine Aldi poşetleri bırakıldı. Bu kez poşetler Türklerin ellerindeydi. Bayern Münih taraftarlarını göstererek 'Aldi yeni müşterilerini tebrik eder' diye tezahürat yaptılar.
Kaynak: haberinburada
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