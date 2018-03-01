BAYERN MÜNİH İDMANINDA KAVGA ÇIKTI
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki rakibi Bayern Münih'te Robert Lewandowski ile Mats Hummels, kolay yedikleri gol sonrasında atıştı.
Bayern Münih'in dünkü antrenmanında takımın iki yıldız ismi Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında ciddi bir tartışma yaşandı.
Bild'de yer alan haberde yapılan çalışma sırasında Hummels ve Lewandowski'nin de bulunduğu takım, Corentin Tolisso'nun kolay bir şekilde golü atmasıyla birlikte maçı kaybetti.
"SÜREKLİ TOP KAYBEDİYORSUN, SADECE KONUŞUYORSUN"
Pozisyon sırasında Lewandowski'nin ayakkabılarını bağlamasına sinirlenen Hummels, arkadaşına, "Lewa, ciddi misin? Gerçekten ayakkabılarını mı bağlıyorsun? Kahretsin!" diye çıkıştı. Lewandowski'den, "Topu kaybettin." yanıtını alan Hummels, "Bu bir hataydı. Ama senin tutumun da hata." şeklinde karşılık verdı. Bunun üzerine Lewandowski, "Sürekli top kaybediyorsun. Sadece konuşuyorsun." şeklinde söylenince Hummels, "Kapa çeneni! Kaybol!" diyerek takım arkadaşına bağırdı.
İkili antrenman sonunda birbirlerinden özür dilemedi ve el sıkışmadı. Lewandowski'nin soyunma odasına girerken Hummels'ten uzak durmaya çalıştığı da dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- İran, Dolarla İthalatı Yasakladı
- Orka Holding'e, Türk Olduğu İçin Kredi Vermeyen Bankanın Müdiresi Kovuldu
- Başbakan'dan Kobi'lere Destek Müjdesi: 40 Milyon Sınırı 125 Milyon Tl'ye Çıkacak
- Başbakan Yıldırım: Ocak'ta Türkiye'de 9 Bin 631 Şirket Kuruldu
- Yaz Saati Uygulamasında Elde Edilen Tasarruf, 800 Milyon Lirayı Aştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
- Abd'li Senatör İsrail'in Savaş Planını Açıkladı: Bir Sonraki Savaş Güney Lübnan'da Olacak
- Genç Kız Tacizciyi Önce Dövdü, Sonra Polise Teslim Etti
- Tır, Otobüsü Ortadan İkiye Böldü!
- Oğlunu Öldüren Üvey Babadan Şaşırtan Savunma: Örümcek Zannettim!
Bu Haberle İlgili Yorumlar