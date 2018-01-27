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Bayern Münih, Hoffenheim'i 5-2 Yendi

BAYERN MÜNİH, HOFFENHEİM'İ 5-2 YENDİ

Almanya BundesLiga'nın 20'inci hafta karşılaşmasında Bayern Münih 2-0 geriye düştüğü maçta Hoffenheim'i 5-2 ile geçmeyi başardı.

Tarih : 27 Ocak 2018, 21:30
Puan Ver : Bayern Münih, Hoffenheim'i 5-2 Yendi(7/10)3

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih, BundesLiga'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bavyera ekibi henüz 12'nci dakikada 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 5-2 mağlup etti.

4 DAKİKADA BERABERLİĞİ YAKALADILAR

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Lewandowski, 25'inci dakikada Boateng, 63'üncü dakikada Coman, 66'ncı dakikada Vidal ve 90'ıncı dakikada yeni transfer Sandro Wagner kaydetti. Konuk Hoffenheim'in gollerini ise 3'üncü dakikada Uth ve 12'nci dakiakda Gnabry attı.

Bayern Münih bu sonuçla 50 puanla ile liderliğini devam ettirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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