BAYERN MÜNİH GAF YAPTI: TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİ İSTANBUL'A GİDİYORUZ
Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih, "2. maç için Türkiye'nin başkenti İstanbul'a gideceğiz." dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih takımının resmi internet sayfası büyük bir yanlışa imza attı.
Beşiktaş ile eşleşmelerinin ardından maç tarihlerini ve oynanılacak olan şehirler ile ilgili bilgi veren Bavyera Kulübünün internet sayfası "Son 16 Tur ilk maçı Münih'te oynanılacak ardından 2'inci maç için takımımız Türkiye'nin başkenti İstanbul'a gidecek" diye yazdı.
Kaynak: haberinburada
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