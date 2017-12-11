BAYERN MÜNİH, BEŞİKTAŞ'LA EŞLEŞİNCE GELİYORUZ MESAJI YOLLADI
Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turunda Alman devi Bayern Münih'le eşleşti.
Kura çekiminin ardından Bayern Münih resmi twitter hesabı, Beşiktaş'ın son aylardaki popüler sloganı olan "Come to Beşiktaş" ifadesini değiştirerek "We are coming to Beşiktaş" (Geliyoruz Beşiktaş) ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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