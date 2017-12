Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turunda Alman devi Bayern Münih'le eşleşti.

Kura çekiminin ardından Bayern Münih resmi twitter hesabı, Beşiktaş'ın son aylardaki popüler sloganı olan "Come to Beşiktaş" ifadesini değiştirerek "We are coming to Beşiktaş" (Geliyoruz Beşiktaş) ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada