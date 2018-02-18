BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ'A WAGNER LOVE GÖNDERMESİNDE BULUNDU
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki rakibi Bayern Münih dün oynanan Wolfsburg maçında Sandro Wagner'in gol atmasının ardından Twitter hesabından "Wagner Love" paylaşımı yaptı.
Bayern Münih, dün akşam Bundesliga'da oynadığı mücadelede Wolfsburg'u Sandro Wagner ve Lewandowski'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME YAPILDI
Sandro Wagner'in 64. dakikada karşılaşmada takımına beraberliği getiren golü atmasından sonra Bayern Münih resmi Twitter hesabından Beşiktaş'a bir gönderme yapıldı.
Wagner'in bulduğu golü Twitter'dan takipçilerine ileten Bayern, bu paylaşımı "Wagner Love" başlığıyla takipçilerine yayınladı.
Kaynak: haberinburada
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