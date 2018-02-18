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Bayern Münih-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

BAYERN MÜNİH-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 maçında Rumen hakem Ovidiu Hategan görev yapacak.

Tarih : 18 Şubat 2018, 16:10
Puan Ver : Bayern Münih-Beşiktaş Maçının Hakemi Belli Oldu(7/10)3

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Bayern Münih'le deplasmanda oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu.

Zorlu mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Hetagan'ın yardımcılıklarını ise Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakem ise Radu Ghinguleac olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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