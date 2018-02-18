Beşiktaş'ın Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 maçında Rumen hakem Ovidiu Hategan görev yapacak.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Bayern Münih'le deplasmanda oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu.

Zorlu mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Hetagan'ın yardımcılıklarını ise Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakem ise Radu Ghinguleac olacak.

Kaynak: haberinburada