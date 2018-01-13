BAYERN MÜNİH BAYER LEVERKUSEN'İ DEPLASMANDA 3-1 MAĞLUP ETTİ
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'da ikinci yarının ilk maçında Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup etti.
Bundesliga'da 18. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
İLK YARI MUNIH'İN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI
Karşılaşmanın 32. dakikasında Javi Martinez ile öne geçen Bayern Münih, devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
Mücadelenin 59. dakikasında Franck Ribery farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Bayer Leverkusen, 70. dakikada Volland ile farkı 1'e indirmeyi başardı.
SON SÖZÜ JAMES RODRIGUES SÖYLEDİ
Son sözü ise 90. dakikada James Rodriguez söyledi ve Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 14. galibiyetini alarak puanını 44'e yükseltti. Leverkusen ise 28 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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