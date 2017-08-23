BAYERN MÜNİH, 70 MİLYON EURO'YA YENİ ALTYAPI TESİSLERİNİ AÇTI
Alman ekibi Bayern Münih, 70 milyon Euro'ya mal olan yeni altyapı tesislerini dün düzenlenen törenle açtı.
Fransız devi PSG, Neymar için 222 milyon Euro verirken; Alman ekibi Bayern Münih dün 70 milyon Euro yatırımla yeni altyapı tesisi olan "FC Bayern Campus"ü açtı.
22 ayda tamamlanan tesiste; 1 stadyum, 8 futbol sahası, 1 kapalı spor salonu mevcut. 14 takımın çalışabileceği tesiste 35 tane de daire bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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