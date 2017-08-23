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Bayern Münih, 70 Milyon Euro'ya Yeni Altyapı Tesislerini Açtı

BAYERN MÜNİH, 70 MİLYON EURO'YA YENİ ALTYAPI TESİSLERİNİ AÇTI

Alman ekibi Bayern Münih, 70 milyon Euro'ya mal olan yeni altyapı tesislerini dün düzenlenen törenle açtı.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 10:50
Puan Ver : Bayern Münih, 70 Milyon Euro'ya Yeni Altyapı Tesislerini Açtı(7/10)3

Fransız devi PSG, Neymar için 222 milyon Euro verirken; Alman ekibi Bayern Münih dün 70 milyon Euro yatırımla yeni altyapı tesisi olan "FC Bayern Campus"ü açtı.

22 ayda tamamlanan tesiste; 1 stadyum, 8 futbol sahası, 1 kapalı spor salonu mevcut. 14 takımın çalışabileceği tesiste 35 tane de daire bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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