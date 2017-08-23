Alman ekibi Bayern Münih, 70 milyon Euro'ya mal olan yeni altyapı tesislerini dün düzenlenen törenle açtı.

Fransız devi PSG, Neymar için 222 milyon Euro verirken; Alman ekibi Bayern Münih dün 70 milyon Euro yatırımla yeni altyapı tesisi olan "FC Bayern Campus"ü açtı.

22 ayda tamamlanan tesiste; 1 stadyum, 8 futbol sahası, 1 kapalı spor salonu mevcut. 14 takımın çalışabileceği tesiste 35 tane de daire bulunuyor.

Kaynak: haberinburada