BAYERN MÜNİH, 16 YAŞINDAKİ İSVEÇLİ FUTBOLCU ANDERSSON'U TRANSFER ETTİ
Alman devi Bayern Münih, 16 yaşındaki İsveçli futbolcu Alex Timossi Andersson'u renklerine bağladı.
Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih, 16 yaşındaki İsveçli futbolcu Alex Timossi Andersson'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Helsingborg'da forma giyen İsveçli genç milli futbolcunun, gelecek sezondan itibaren Bayern Münih forması giyeceği ifade edildi.
FUTBOLCU, TAKIMINDA OYNAMAYA DEVAM EDECEK
Açıklamada, iki kulüp arasındaki anlaşma gereği Andersson'un bu sezon Helsingborg'da oynamaya devam edeceği de belirtildi.
Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Andersson'un çok yetenekli bir oyuncu olduğunu, gelişimini sistemine alışık olduğu takımında sürdürmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.
16 MAÇTA 2 GOLÜ VAR
Orta saha bölgesinde oynayan Andersson, İsveç İkinci Ligi'nde mücadele eden Helsingborg formasıyla bu sezon çıktığı 16 maçta 2 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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