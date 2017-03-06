BAYER LEVERKUSEN, TAYFUN KORKUT İLE ANLAŞTI
Teknik Direktör Roger Schmidt ile yollarını ayıran Bayer Leverkusen, görevi Tayfun Korkut'a teslim etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, görevine son verilen teknik direktör Roger Schmidt'in yerine Tayfun Korkut'un getirildiğini açıkladı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen'in 42 yaşındaki Korkut ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün üst yöneticisi (CEO) Michael Schade, geçirdikleri zor dönemi Tayfun Korkut ile aşmaya çalışacaklarını ifade etti.
kaynak:sabah
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