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bayer leverkusen, tayfun korkut ile anlaştı

BAYER LEVERKUSEN, TAYFUN KORKUT İLE ANLAŞTI

Teknik Direktör Roger Schmidt ile yollarını ayıran Bayer Leverkusen, görevi Tayfun Korkut'a teslim etti.

Tarih : 06 Mart 2017, 16:00
Puan Ver : Bayer Leverkusen, Tayfun Korkut İle Anlaştı(6/10)6


Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, görevine son verilen teknik direktör Roger Schmidt'in yerine Tayfun Korkut'un getirildiğini açıkladı.



Alman kulübünden yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen'in 42 yaşındaki Korkut ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün üst yöneticisi (CEO) Michael Schade, geçirdikleri zor dönemi Tayfun Korkut ile aşmaya çalışacaklarını ifade etti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bayer  Leverkusen  Tayfun  Korkut  İle  Anlaştı    haber

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