Rusya'dan Misilleme Geldi! İngiltere'ye Diplomatlarını Çekmesi İçin Bir Ay Süre Verildi
Migros, Şırnak'ta İlk Mağazasını Açtı
Fuhuş Baskını! 2 Ayda 500 Erkekle Birlikte Oldular
Afrin'de Şehit Düştü, Tüm Şehir Cenaze Namazına Koştu
Elektiriğe Zam Geldi! 1 Nisan'dan İtibaren Geçerli Olacak
Bayburt'ta 8 Kişinin Can Verdiği Çukurun 2 Sorumlusuna Gözaltı!
Türkiye'nin Tepkisine Yol Açan Ziyaretin Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Savcı Kiraz'ı Şehit Eden Silahı Veren Avukat Tutuklandı
Topu Eliyle Oyuna Sokmak İsteyen Kaleci, Kendi Kalesine Gol Attı
Havalimanında Yaşayan Genç Basketbolcu İçin Tbf Harekete Geçti
Montunu Çıkarıp Yağmur Altında Islanan Yaşlı Kadına Verdi!
Genç Kız Bacağından Vurulup Öldürülmüştü! Tek Tutuklu Sanık Tahliye Edildi
Omzunda Kaçırdığı Kadına Tecavüz Etmişti! Aylar Sonra Yakalandı
Chp Milletvekilinden Skandal Video! Kılıçdaroğlu'nu Gandalf'a Çevirdi
Moody's'in Kredi Notunu Düşürdüğü Tesla, İflasın Eşiğine Geldi
Anadolu Farm Skandalında Yeni Detay! 10 Milyonu Dağın Başına Yatırmış
Münbiç'ten Skandal Kareler! Abd'lilerle Ypg'liler Keşif Yaptı
Bakan Sarıeroğlu: 4 C'den 4 B'ye Geçenlerin Maaşına Yüzde 10 Zam Yapılacak
Kosova'da Deprem Yaratan Mit Operasyonunun Görüntüleri Ortaya Çıktı
Şike Davası'nın Firari Fetö'cü Hakimi Hikmet Şen Yakalandı

Bayburt'ta 8 kişinin can verdiği çukurun 2 sorumlusuna gözaltı!

BAYBURT'TA 8 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ ÇUKURUN 2 SORUMLUSUNA GÖZALTI!

Bayburt'ta yol çalışmasında açılan menfez çukuruna düşen 2 araçta 8 kişi ölmüş 4 kişi yaralanmıştı. Yol çalışmasını yürüten firmada görevli 2 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 30 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Bayburt'ta 8 Kişinin Can Verdiği Çukurun 2 Sorumlusuna Gözaltı!(9/10)5

Bayburt Valiliği, 8 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yol yapım çalışmasını yürüten yüklenici firmada görevli 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

5 METRELİK ÇUKURA DÜŞEN 2 ARAÇTA 8 KİŞİ ÖLDÜ

Bayburt- Gümüşhane kara yolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde dün gece İran plakalı otomobil, menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirlerarası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düştü. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Soruşturma devam ederken Vali Ali Hamza Pehlivan da bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yakından takip edip açıklama yaptı.

ÖLENLERİN AİLELERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Kazada hayatını kaybeden İran uyruklu kişiler için İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği ile gerekli irtibat ve koordinasyonun sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazada vefat eden Bayburt nüfusuna kayıtlı kişilerin de aileleriyle irtibat sağlanarak gerekli görüşme, destek ve bilgilendirmelerin yapıldığı vurgulandı.

YOL ÇALIŞMASINI YÜRÜTEN FİRMADAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralıların tedavisine Bayburt Devlet Hastanesinde devam edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan bu elim trafik kazası hadisesinin etraflıca, tüm detaylarıyla aydınlatılması, ihmali ya da kusuru bulunan sorumluların tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda mevcut deliller ışığında ilgili yol çalışmasını yürüten yüklenici firmanın şantiye yetkililerinden 2 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, Bayburt Valiliğimiz tarafından da idari soruşturma yürütülmektedir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikatlar derinleştirilerek devam etmektedir. Yaşanan bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bayburt  Ta  8  Kişinin  Can  Verdiği  Çukurun  2  Sorumlusuna  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER