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bayanlarda saç dökülmesine dikkat

BAYANLARDA SAÇ DÖKÜLMESİNE DİKKAT

Erkek ya da kadın olsun, saç dökülmesinin kişilerin kolay kolay göz ardı edemedikleri bir sorun olduğunu belirten Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, çoğu kişinin saçlarını tarzıyla hatta kişiliğiyle bütünleştirdiğini ve estetik olarak da olmazsa olmazlar arasında gördüğünü söyledi.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 12:33
Puan Ver : Bayanlarda Saç Dökülmesine Dikkat(0/10)


Erkek ya da kadın olsun, saç dökülmesinin kişilerin kolay kolay göz ardı edemedikleri bir sorun olduğunu belirten Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, çoğu kişinin saçlarını tarzıyla hatta kişiliğiyle bütünleştirdiğini ve estetik olarak da olmazsa olmazlar arasında gördüğünü söyledi.

Hairestetik Turkey Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, "Araştırmalar kişilerin kendilerini nasıl gördükleri ile saç arasında yakın bir ilişki olduğunu gösterir. Eğer alışılmadık biçimde, uzun süredir saçlarınızın dökülmekte olduğunu fark ettiyseniz doktorunuza danışmanızda fayda var." dedi.

Saç dökülmesinin genellikle erkeklerin bir problemi olarak algılandığını ifade eden Sönmez, "Oysa şöyle bir çevremize baktığımızda pek çok kadının da saç dökülmesinden şikayet ettiğini görebiliriz. Kadınlarda saç dökülmesi hormonlarla, beslenmeyle ya da mevsim geçişleriyle ilgili olabilir. Saç dökülmesinin önüne geçmek için ilk olarak saçların neden döküldüğüne dair doğru sebebi tespit etmek ve ana sorunun çözümüne odaklanmak en doğrusudur." diye konuştu.

Genetik saç dökülmesi nedir?

Sönmez, genetik saç dökülmesinin ailesel bir hastalık olduğunu belirterek, "Toplum içinde ırsi olarak da tabir edilen genetik, birçok hastalıkta geçerli olup aile bireylerinde anne, baba, amcada genetik hastalıklar yer alması durumunda aynı problem sizde de olabilir. Mutlaka olacak değil, fakat aynı sıkıntıyı yaşamanız durumunda şaşırmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

"Genetik Dökülmenin Sebebi DHT hormonu"

Sönmez, "Dünyanın en önemli sorunlarından birisi haline gelen saç dökülmesinin güzel bir yönü ise en yoğun dökülme sorunu olan genetik saç dökülmesi nedenleri, belirtileri ve yapılması gerekenler tamamen çözülmüş durumda. Dökülme sorunu yaşayanlar üzülmek, karamsarlığa kapılmak yerine yapmaları gereken tek şey önlem almak ve gereğini yapmaktır. DHT hormonu genetik saç dökülmesinin en büyük nedenlerinden birisi. Bu sorunu çözmek için faydalanacağınız 3 bilimsel madde vardır. Procapil - Finasterid ve Minoxidil dünya genelinde kabul gören bu 3 madde saç dökülmesine neden olan DHT hormonunun etkisini kaybetmesi için bilim adamları tarafından geliştirilmiştir." şeklinde konuştu.








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