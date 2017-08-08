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Bavul.com Kapanıyor!

BAVUL.COM KAPANIYOR!

İspanyol GED Capital yatırım fonunun kontrolündeki seyahat acentesi Paravion, 2015 yılında Turkcell'den satın aldığı Bavul.com platformunu kapatma kararı aldı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 10:00
Puan Ver : Bavul.Com Kapanıyor!(9/10)5

Doğu Avrupa'nın en büyük seyahat acentesi Paravion'un sahip olduğu ve İspanyol GED Capital yatırım fonunun kontrolündeki Bavul.com, 8 Ağustos'tan itibaren istikrarsızlık ve güvenlik sorunları nedeniyle Türkiye'deki operasyonlarını kapatacağını duyurdu.

TURKCELL'DEN SATIN ALINMIŞTI

2015 yılında 300 bin müşterilik portfolyosuyla birlikte Paravion tarafından Turkcell'den satın alınan Bavul.com platformu, 2016 yılında 23 milyon euro ciro elde etmişti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'deki sosyopolitik durumun yanı sıra Türk lirasının değer kaybının da yatırımların gelişimini önemli ölçüde etkilediğini ve bunun Paravion'a yansıdığını belirtti.

PARAVION BASIN BİLDİRİSİ

Yılın ilk yarısı istikrarsızılığın teyidiydi, Türkiye'deki durumu daha da zor hâle getirdi. 2016 yılının son çeyreğinde Türk lirasında yaşanan, yüzde 30 üzerindeki keskin değer kaybı uluslararası uçak rezervasyonlarında ve kâr marjlarında düşüşe neden oldu. Dolayısıyla, Bavul.com sitesini kapatma ve Paravion'u yeniden yapılandırma kararı aldık.

175 BİN BİLET SORGUSU YAPILDI

Romanya'nın ilk online uçak bileti satın alma platformu olan Paravion, İspanyol GED Capital yatırım tarafından yönetiliyordu. Yapılan açıklamaya göre, site üzerinde geçen yıl 175 milyon bilet sorgusu yapıldı. Paravion satışları bu süreçte 444 bin bilet olurken, Türkiye operasyonlarından 23 milyon, toplamda da 78 milyon Euro gelir elde etmişti.

2011 yılında Turkcell'in kişisel seyahat asistanı olarak tanıtılan Bavul.com, İspanyol online seyahat acentası Paravion.es tarafından satın alındı.

Eylül ayı sonunda kullanıcı sözleşmesinin güncellenmesiyle farkedilen gelişme sonunda Turkcell Bilişim tarafından işletilen Bavul.com ile ilgili tüm hizmetler Paravion Turizm ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. tarafına devredilmiş ve satın alma sebebiyle Bavul.com'un kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik politikası buna uygun olarak yenilenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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