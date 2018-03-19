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Batuhan Karadeniz'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

BATUHAN KARADENİZ'İN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Beşiktaş altyapısından yetişip milli takıma kadar yükselen ancak bekleneni veremeyen Batuhan Karadeniz'in göbekli hali herkesi şaşkına çevirdi.

Tarih : 19 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Batuhan Karadeniz'in Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi(8/10)4

Sakaryaspor forması giyen Batuhan Karadeniz'in görüntüsü şoke etti.

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Sakaryaspor sahasında Altay'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, eski Beşiktaşlı Batuhan Karadeniz'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı. Maça ise Batuhan'ın görüntüsü damga vurdu.

Attığı golün ardından formasını çıkaran 27 yaşındaki futbolcunun fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı. Batuhan Karadeniz'in göbeğindeki fazlalıklar tribünlerden dahi fark edilen cinstendi.

13. MAÇTA 6. GOLÜNÜ ATTI

Altay maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olan Batuhan, 13. maçında 6. kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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