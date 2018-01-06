BATUHAN KARADENİZ SAKARYASPOR'DAN AYRILDI
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz, takımdan ayrıldı.
Büyük umutlarla Sakaryaspor'a transfer olan Batuhan Karadeniz, yine umduğunu bulamadı. Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'la yollarını ayırma kararı aldı.
SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ
Sezon başında TFF 2'nci Lig'e yükselen Sakaryaspor'a büyük ümitlerle transfer edilen Batuhan Karadeniz'in takımdan ayrıldığı açıklandı. Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formasını giyen Batuhan Karadeniz, yönetimle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Takımla birlikte Antalya'da kampta bulunan Batuhan Karadeniz, bugün antrenmanlara çıkmamıştı.
Kaynak: haberinburada
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