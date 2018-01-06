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Batuhan Karadeniz Sakaryaspor'dan ayrıldı

BATUHAN KARADENİZ SAKARYASPOR'DAN AYRILDI

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz, takımdan ayrıldı.

Tarih : 06 Ocak 2018, 03:30
Puan Ver : Batuhan Karadeniz Sakaryaspor'dan Ayrıldı(9/10)5

Büyük umutlarla Sakaryaspor'a transfer olan Batuhan Karadeniz, yine umduğunu bulamadı. Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'la yollarını ayırma kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Sezon başında TFF 2'nci Lig'e yükselen Sakaryaspor'a büyük ümitlerle transfer edilen Batuhan Karadeniz'in takımdan ayrıldığı açıklandı. Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formasını giyen Batuhan Karadeniz, yönetimle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Takımla birlikte Antalya'da kampta bulunan Batuhan Karadeniz, bugün antrenmanlara çıkmamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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