BATUHAN KARADENİZ KAMPA KATILMADI, ŞANLIURFASPOR TFF'YE GİTTİ
1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, sözleşmeli futbolcusu Batuhan Karadeniz'i kampa katılmaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.
Geçtiğimiz sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor'un, 2018 yılı sonuna sözleşme imzaladığı golcü oyuncu Batuhan Karadeniz, sarı yeşilli takımın üç etaptan oluşan kampına katılmadı. Yeni sezonda TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor, sözleşmesi bulunmasına rağmen kampa katılmayan Batuhan Karadeniz'i, Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.
BAŞKAN YETİM: TÜM ÖDEMELERİ YAPILDI, KAMPA KATILMADI
Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Batuhan Karadeniz ile 2017- 2018 sezonunun sonuna kadar sözleşmelerinin devam ettiğini ve kendisine tüm ödemeleri yapılmasına rağmen kamp çalışmalarına katılmadığını söyledi. Futbolcunun kampa katılmadığına dair tutanak tutarak Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulunduklarını ifade eden Yetim, bu futbolcuyla ilgili ağır bir ceza beklediklerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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