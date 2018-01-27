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Batuhan Karadeniz geri döndü!

BATUHAN KARADENİZ GERİ DÖNDÜ!

tecrübeli futbolcu Batuhan Karadeniz Sakaryaspor'a geri döndü. Batuhan, "Şampiyonluğa inancım olduğu için geri geldim" dedi.

Tarih : 27 Ocak 2018, 21:20
Puan Ver : Batuhan Karadeniz Geri Döndü!(8/10)4

Sakaryaspor'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Batuhan Karadeniz, tekrardan Sakaryaspor'a döndüğünü açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde Sakaryaspor'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Batuhan Karadeniz yapılan basın toplantısıyla, tekrardan Sakaryaspor'a döndüğünü açıkladı. Gerçekleşen toplantıya Sakaryaspor Başkan vekili Halit Evin, Teknik Direktör Engin Korukır, Kaleci Ercüment Kafkasyalı ve teknik heyet katıldı.

BATUHAN KARADENİZ: ŞAMPİYONLUĞA İNANCIM OLDUĞU İÇİN GERİ GELDİM

Gerçekleşen toplantıda konuşan Batuhan Karadeniz, "Öncelikle ben Sakaryaspor kulübünden hiç ayrılmadım. Sakaryaspor'dan ayrıldığımı da belirtmedim. Gerek başkanlarım, hocam da başta olmak üzere böyle bir durum olmadı. Ben yönetimden kendi adıma izin istemiştim bazı sebeplerden dolayı. Ondan sonrada geri geldim. Başkanım bir basın toplantısında inanmayanlar gitsin demişti ben inandığım için geri geldim. İnanmayanların arasında olmak istemedim. Hocam da sağ olsun bana olumlu baktı. Sezon başında Sakaryasporla anlaşırken başkan ve yönetim kuruluna bir söz verdik. Şartlar ne olursa olsun takımımızın başında olacağız dedik. Vicdanımın rahat olması için tekrardan geri geldim. Şampiyonluğa inancım olduğu için geri geldim. gereken cevabı gerektiği yerde her futbolcunun vermesi gerektiği yerde sahada bende vereceğim. Bunu gerek kamuoyu gerek ise Sakaryaspor taraftarı Tatangalar da görecekler" dedi.

KORUKIR: DÖNDÜĞÜNE ÇOK SEVİNDİM

Teknik Direktör Engin Korukır ise yaptığı açıklamada, "Biz kimseyi yollamadık. Batuhan çok düzgün ve o kadar da saf bir çocuk. Yıllarca birçok futbolcu ile çalıştım. Döndüğüne çok sevindim. Bazen insanlar gencide, yaşlısı da doğruyu bulurken, güzel düşünerek bulurlar. Batuhan kardeşimizde çok güzel düşünmüş. Çünkü büyük bir camianın futbolcusu. Allahın izni ile çok güzel bir transfer yapmış olduk tekrar. Batuhan'ın dönüşü hem takımımız açısından hem de arkadaşları tarafından çok güzel olacaktır" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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