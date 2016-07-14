Oyuncuların en sevdiği serilerden biri olan Battlefield Paramount TV ve Anonymous Content stüdyoları işbirliği ile televizyon dizisi haline geitirilecek.



Oyuncuların en sevdiği serilerden biri olan Battlefield Paramount TV ve Anonymous Content stüdyoları işbirliği ile televizyon dizisi haline geitirilecek.



EA Dice stüdyosu tarafından hayat bulan Battlefield serisinin oyunu yapılıyor. Yapım haklarını Electronic Arts'tan satın alan Paramount TV ve Anonymous Content stüdyoları, Battlefield oyunlarından uyarlanan bir televizyon dizisi çekmek için çalışmalara başladı bile.



2002 yılından beri piyasada olan oyun 60 milyon oyunseveri barındıran oyun gerçekçi bir savaş deneyimi oyunculara sunuyor. Paramount TV başkanı Amy Powell büyük bir hayran kitlesi bulunan oyunu televizyona taşımanın oldukça heyecan verici olduğunu söyledi.



Diziyi şimdilik hangi kanalın çekeceği ve konusunun ne olacağı hakkında net bilgiler mevcut değil. Yapımı üstlenen şirket Anonymous Content; The Revenant ve Spotlight gibi etkileyici filmlerin haricinde True Detective ve The Knick gibi iyi dizilere de imza atarak kısa sürede kendine piyasada yer edinmişti.



2016 Yılının En Çok Satan Xbox One Oyunları!