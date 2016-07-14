O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

battlefield televizyon dizisi olabilir

BATTLEFİELD TELEVİZYON DİZİSİ OLABİLİR

Oyuncuların en sevdiği serilerden biri olan Battlefield Paramount TV ve Anonymous Content stüdyoları işbirliği ile televizyon dizisi haline geitirilecek.

Tarih : 14 Temmuz 2016, 10:15
Puan Ver : Battlefield Televizyon Dizisi Olabilir(7/10)8


Oyuncuların en sevdiği serilerden biri olan Battlefield Paramount TV ve Anonymous Content stüdyoları işbirliği ile televizyon dizisi haline geitirilecek.



EA Dice stüdyosu tarafından hayat bulan Battlefield serisinin oyunu yapılıyor. Yapım haklarını  Electronic Arts'tan satın alan Paramount TV ve Anonymous Content stüdyoları, Battlefield oyunlarından uyarlanan bir televizyon dizisi çekmek için çalışmalara başladı bile.



2002 yılından beri piyasada olan oyun 60 milyon oyunseveri barındıran oyun gerçekçi bir savaş deneyimi oyunculara sunuyor.  Paramount TV başkanı Amy Powell büyük bir hayran kitlesi bulunan oyunu televizyona taşımanın oldukça heyecan verici olduğunu söyledi.



Diziyi şimdilik hangi kanalın çekeceği ve konusunun ne olacağı hakkında net bilgiler mevcut değil. Yapımı üstlenen şirket  Anonymous Content; The Revenant ve Spotlight gibi etkileyici filmlerin haricinde True Detective ve The Knick gibi iyi dizilere de imza atarak kısa sürede kendine piyasada yer edinmişti.



2016 Yılının En Çok Satan Xbox One Oyunları!








Etiketler: Battlefield  Televizyon  Dizisi  Olabilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER