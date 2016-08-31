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battlefield one beta tecrübesi ne zaman başlayacak?

BATTLEFİELD ONE BETA TECRÜBESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EA DICE tarafından geliştirilip, Electronic Arts tarafından yayınlanacak Battlefield One'ın, beta sürümünün kullanıcılara açılacağı gün belli oldu.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 09:52
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EA DICE tarafından geliştirilip, Electronic Arts tarafından yayınlanacak Battlefield One'ın, beta sürümünün kullanıcılara açılacağı gün belli oldu.



Battlefield 1'in açık beta sürümü için sadece sayılı saatler kaldı.



Electronic Arts, daha önce yaptığı açıklama ile oyunun beta sürümünün 31 Ağustos'da (Yaklaşık 2 gün sonra), kullanıcılara açılacağını açıklamıştı. Ülkelere ve platforma göre, söz konusu tarihi – 1 gün veya + 1 gün olarak değişiklik gösterebilir. Battlefield One; Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One ve PC platformlarında satışa sunulacak.



Oyun ile karşılaşmamıza 48 saatten az kalmasına rağmen, detaylar hala muğlak. Şimdiye kadar elde edebileceğimiz nadir bilgilerden biri, söz konusu oyunun Xbox One'da 6 GB yer talep ettiği…



Diğer bilgi ise, çok daha fazla ilginizi çekebilir. Game-Debate, yapımın, tam sürümünün PC gereksinimlerini açığa vurmuştu. Sizlerle, daha önce de paylaştığımız gereksinimleri, bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.



Minimum Sistem Gereksinimleri:



İşletim Sistemi: Win 7 64 veya üstü

İşlemci: Intel Core i3-6300T @3.3 Ghz ya da FX-4350

RAM: 8 GB

Sabit Disk Alanı: 40 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 660 ya da Radeon 7850(+2048MB)

DirectX: DX 11



Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:



İşletim Sistemi: Win 8 64 veya üstü

İşlemci: Intel Core i7-3820 @3.6 Ghz ya da AMD FX-9590

RAM: 12 GB

Sabit Disk Alanı: 40 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 970 ya da Radeon R9 290X(+4096MB)

DirectX: DX 11



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