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battlefield 1'nin sistem gereksinimleri resmileşti!

BATTLEFİELD 1'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ RESMİLEŞTİ!

Oyun tarihinin en çok satan oyunlarından Battlefield serisinin yeni halkası Battlefield 1; EA Dice tarafından geliştirilip, Electronis tarafından dağıtılacak. Daha teknolojik silahlarla ve savaş alanları ile karşılaştığımız öncü oyunların aksine, bu kez Birinci Dünya Savaşı zamanına yelken açıyoruz.

Tarih : 30 Eylül 2016, 12:29
Puan Ver : Battlefield 1'nin Sistem Gereksinimleri Resmileşti!(0/10)


Oyun tarihinin en çok satan oyunlarından Battlefield serisinin yeni halkası Battlefield 1; EA Dice tarafından geliştirilip, Electronis tarafından dağıtılacak. Daha teknolojik silahlarla ve savaş alanları ile karşılaştığımız öncü oyunların aksine, bu kez Birinci Dünya Savaşı zamanına yelken açıyoruz.





 



Battlefield 1'de; zeplin, hafif ve ağır tanklar, süvari kılıçları hatta savaş atlarından bile faydalanabileceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi yapım, 21 Ekim 2016'da Microsoft PC, Microsoft Xbox One ve Sony PlayStation platformlarında satışa sunulacak. Battlefield, Türkiye'de büyük ilgi görüyor.



15 Mayıs tarihindeki haberimizdeki tahmini Battlefield 1 sistem gereksinimlerine (asgari sistem gereksinimleri birebir aynı) çok yakın bir sistem ile oyun müdavimleri, aksiyona doyacak:



Asgari Sistem Gereksinimleri:





  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10





  • İşlemci (AMD): AMD FX-6300T veya FX 6350





  • İşlemci (Intel): Core i5-6600K





  • Bellek: 8 GB RAM





  • Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7850 2 GB





  • Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 660 2 GB





  • DirectX: 11.0 uyumlu kart





  • Saklama Alanı: 50 GB





Önerilen sistem gereksinimlerinde ise ekran kartı bölümünde birkaç fark var. 4GB GTX 970 yerine GeForce GTX 1060 3GB bulunuyor.





  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10





  • İşlemci (AMD): FX 8350 Wraith (Öncesinde, performans olarak daha üstün bir işlemci FX 9590 önerilmişti)i





  • İşlemci (Intel): Intel Core i7-4790





  • Bellek: 12 GB





  • Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 480 4 GB (Öncesinde önerilen sistem Radeon R9 290X (+4096MB) idi. Aralarında çok az performans farkı olduğunu söyleyebiliriz.





  • DirectX: 11.0 uyumlu kart





  • Saklama Alanı: 50 GB





 



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Etiketler: Battlefield  1  Nin  Sistem  Gereksinimleri  Resmileşti    haber

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