Oyun tarihinin en çok satan oyunlarından Battlefield serisinin yeni halkası Battlefield 1; EA Dice tarafından geliştirilip, Electronis tarafından dağıtılacak. Daha teknolojik silahlarla ve savaş alanları ile karşılaştığımız öncü oyunların aksine, bu kez Birinci Dünya Savaşı zamanına yelken açıyoruz.



Oyun tarihinin en çok satan oyunlarından Battlefield serisinin yeni halkası Battlefield 1; EA Dice tarafından geliştirilip, Electronis tarafından dağıtılacak. Daha teknolojik silahlarla ve savaş alanları ile karşılaştığımız öncü oyunların aksine, bu kez Birinci Dünya Savaşı zamanına yelken açıyoruz.











Battlefield 1'de; zeplin, hafif ve ağır tanklar, süvari kılıçları hatta savaş atlarından bile faydalanabileceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi yapım, 21 Ekim 2016'da Microsoft PC, Microsoft Xbox One ve Sony PlayStation platformlarında satışa sunulacak. Battlefield, Türkiye'de büyük ilgi görüyor.



15 Mayıs tarihindeki haberimizdeki tahmini Battlefield 1 sistem gereksinimlerine (asgari sistem gereksinimleri birebir aynı) çok yakın bir sistem ile oyun müdavimleri, aksiyona doyacak:



Asgari Sistem Gereksinimleri:







İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10









İşlemci (AMD): AMD FX-6300T veya FX 6350









İşlemci (Intel): Core i5-6600K









Bellek: 8 GB RAM









Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7850 2 GB









Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 660 2 GB









DirectX: 11.0 uyumlu kart









Saklama Alanı: 50 GB







Önerilen sistem gereksinimlerinde ise ekran kartı bölümünde birkaç fark var. 4GB GTX 970 yerine GeForce GTX 1060 3GB bulunuyor.







İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10









İşlemci (AMD): FX 8350 Wraith (Öncesinde, performans olarak daha üstün bir işlemci FX 9590 önerilmişti)i









İşlemci (Intel): Intel Core i7-4790









Bellek: 12 GB









Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 480 4 GB (Öncesinde önerilen sistem Radeon R9 290X (+4096MB) idi. Aralarında çok az performans farkı olduğunu söyleyebiliriz.









DirectX: 11.0 uyumlu kart









Saklama Alanı: 50 GB











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