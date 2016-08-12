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battlefield 1 koleksiyon sürümü oyunsuz olarak satılacak

BATTLEFİELD 1 KOLEKSİYON SÜRÜMÜ OYUNSUZ OLARAK SATILACAK

Çıktığı günden itibaren adından söz ettiren, oyuncuların gündemini meşgul eden Battlefield 1'in en ucuz fiyata sahip 130 Dolarlık koleksiyon sürümünde oyun bulunmuyor

Tarih : 12 Ağustos 2016, 13:06
Puan Ver : Battlefield 1 Koleksiyon Sürümü Oyunsuz Olarak Satılacak(0/10)


Çıktığı günden itibaren adından söz ettiren, oyuncuların gündemini meşgul eden Battlefield 1'in en ucuz fiyata sahip 130 Dolarlık koleksiyon sürümünde oyun bulunmuyor



 



Büyük oyun geliştirici firmalarından, paragözlüğü ile ünlü ve DLC olayını biraz abartan ve bu sayede eleştirilerin hedefi olan “Electronic Arts” bu sefer de garip bir uygulamalası ile gündemde. Bizleri 1. Dünya Savaşı atmosferine götürecek olan oyunun satış aşaması için 3 farklı pakete bölünmüş bir plan karşımızda. En ucuz olan “Collector's Edition” sürümü 130 Dolar gibi uçuk bir fiyata sahip ve dahası da var. 130 Doları verince oyun dışında her şeye sahip oluyorsunuz desek yeridir.130 Dolarlık koleksiyon sürümü direk olarak Bu koleksiyon sürümü açıkça “Battlefield 1 Exclusive Collector's Edition – Does Not Include Game” yani “Battlefield 1 özel koleksiyon sürümü -oyunu içermez” şeklinde Amazon aracılığı ile satışta. Karakter figürü, oyun kartları, oyuna dair kitap, poster vs. bulunan pakette ise oyunun kendisi bulunmuyor. Oyuna sahip olabilmek için ise en az 190 Dolar vererek “Standart Collector's Edition” paketini almanız gerekiyor. Eğer Deluxe sürümünü almak isterseniz de 210 Dolar gibi fahiş bir fiyat sizi bekliyor.



Battlefield 1 Koleksiyon Sürümü İçeriği





  • 14 inç boyunda heykel bir figür





  • Özel metal kaplama kitapcık





  • Özel kumaş poster





  • Bir deste oyun kartı





  • DLC içeriğinin de dahil olduğu posta güvercini tüpü





  • Özel yama (dikilebilir)





  • Özel paketleme





 



Uçaktan aşağı atılan OnePlus 3








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