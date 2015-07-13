

Android'in uygulama mağazasında yer alan BatteryBot Pro için bir uyarı geldi.



Google'ın Android mağazası üçüncü parti uygulamalara da açık ve bu durum cihazları tehlikeye atıyor.



Bilindiği gibi Google'ın popüler mobil işletim sistemi Android'in uygulama mağazası Play Storeüçüncü parti uygulamalara da açık ve bu durum kullanıcıların bilgilerini tehlikeye atabiliyor. Çünkü popüler uygulamaların sahte sürümleri yapılarak kullanıcılara orijinaliymiş gibi gösterilebiliyor. Uygulamaların cihazınız birçok bölümüne ulaşabildiği aşikar, bu durumda sahte bir uygulamanın kullanıcı bilgilerini riske atması kaçınılmaz oluyor.



Google akıllı telefonlardaki batarya kullanımı ile ilgili detaylı bilgi vererek kullanıcıları sıcaklık, voltaj, gerilim ve pil durumuyla ilgili bilgilendirme yapan popüler Android uygulaması BatteryBot Pro'nun sahte bir sürümü uygulama mağazasından kaldırıldı. Bugüne kadar 500.000 kişi tarafından indirilen ve sahte sürümünde çok sayıda kişi tarafından indirildiği belirtilen uygulama bilgilerinizi tehlikeye atıyor.



Bundan dolayı cihazınızda bu uygulamayı kullanıyorsanız, orijinal olup olmadığını tekrar kontrol etmenizde fayda var.



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