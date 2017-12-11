BATTAL İLGEZDİ'NİN SUÇLAMALARI OKUNUNCA CHP'LİLER İBB MECLİSİNİ TERK ETTİ
CHP'li meclis üyeleri, İBB Meclisinde görevden alınan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkındaki suçlamalar okununca meclisi terk etti.
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasını protesto eden CHP'li üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısını terk etti.
TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARI SALLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı olağan Meclis toplantısının ilk gününde sakin başladı. Meclis Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığında başlayan toplantıda Kudüs'e ilişkin ortak deklarasyon okundu. Bu sırada Mecliste Türk ve Filistin bayrakları sallandı.
Ortak Kudüs açıklamasının ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.
İLGEZDİ'NİN GÖREVDEN ALINMASINI ELEŞTİRDİ
CHP adına söz alan Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülseven, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasını eleştirdi.SUÇLAMALARI OKUDU
CHP'nin açıklamasının ardından kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan, İçişleri Bakanlığının kararını okudu. Bu sırada CHP masalarından sesler yükselince kısa süreli atışma yaşandı. Konuşmasına devam eden Başalan, İlgezdi hakkındaki iddiaları okudu.
AK Partinin Adana Ceyhan, Ankara Ayaş, Kayseri Sarıova belediyeleri başkanları aynı gerekçelerle görevden uzaklaştırıldı diyen Başalan, "CHP'li meclis üyeleri Buz rezidanstaki dairelerden birinin Kılıçdaroğlu'nun kızına ait olmasından mı sıkıntı duyuyorlar" diye konuştu.
CHP'LİLER MECLİSİ TERK ETTİ
Yapılan konuşmaların ardından gündemdeki maddelerin oylanmasını beklemeyen CHP'liler toplantıyı protesto ederek meclisi terk etti.
Kaynak: haberinburada
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