İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Batmanlılar 15 Temmuz'da Kürtçe Dombıra'yla Coştu

BATMANLILAR 15 TEMMUZ'DA KÜRTÇE DOMBIRA'YLA COŞTU

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Batman'da düzenlenen etkinliklerde söylenen Kürtçe Dombıra vatandaşları coşturdu.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 02:10
Puan Ver : Batmanlılar 15 Temmuz'da Kürtçe Dombıra'yla Coştu(5/10)1

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Batman Valiliği tarafından düzenlenen demokrasi nöbetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle etkinlikler sırasında seslendirilen Kürtçe Dombıra vatandaşları coştudu.

KUR'AN OKUNDU

Erken saatlerde Türk bayraklarıyla Adalet caddesindeki miting alanına gelen vatandaşlar, güvenlik aramasından geçirildi. Protokol üyelerinin eksiksiz katıldığı program, İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Turgut Erhan'ın duasıyla başladı.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SİNEVİZYONDAN VERİLDİ

Duaların ardından 15 Temmuz gazisi Abdullah Ağaya, İstanbul'da yaşadıklarını anlattı. Daha sonra platforma Ak Parti İl Başkanı Diyaddin Uçar ve Vali Ahmet Deniz çıkarak, alanda toplanan kalabalığa hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki konuşmasının da sinevizyonla verildiği alanda Grup Tillo'nun Kürtçe seslendirdiği 'Ölürüm Türkiyem' şarkısına Vali Ahmet Deniz ve diğer il yöneticileri de eşlik etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Batmanlılar  15  Temmuz  Da  Kürtçe  Dombıra  Yla  Coştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER