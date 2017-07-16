BATMANLILAR 15 TEMMUZ'DA KÜRTÇE DOMBIRA'YLA COŞTU
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Batman'da düzenlenen etkinliklerde söylenen Kürtçe Dombıra vatandaşları coşturdu.
15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Batman Valiliği tarafından düzenlenen demokrasi nöbetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle etkinlikler sırasında seslendirilen Kürtçe Dombıra vatandaşları coştudu.
KUR'AN OKUNDU
Erken saatlerde Türk bayraklarıyla Adalet caddesindeki miting alanına gelen vatandaşlar, güvenlik aramasından geçirildi. Protokol üyelerinin eksiksiz katıldığı program, İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Turgut Erhan'ın duasıyla başladı.
ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SİNEVİZYONDAN VERİLDİ
Duaların ardından 15 Temmuz gazisi Abdullah Ağaya, İstanbul'da yaşadıklarını anlattı. Daha sonra platforma Ak Parti İl Başkanı Diyaddin Uçar ve Vali Ahmet Deniz çıkarak, alanda toplanan kalabalığa hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki konuşmasının da sinevizyonla verildiği alanda Grup Tillo'nun Kürtçe seslendirdiği 'Ölürüm Türkiyem' şarkısına Vali Ahmet Deniz ve diğer il yöneticileri de eşlik etti.
Kaynak: haberinburada
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