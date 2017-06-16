BATMAN'DAN ACI HABER GELDİ
Batman'dan Aybüke öğretmenden sonra bir acı haber daha geldi. Yaralanan asker şehit oldu.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran günü PKK'lı teröristlerin bombalı araç saldırısanda yaralanan Uzman Çavuş Ali Gülnar tedavi gördüğü GAT'da şehit oldu.Şehidin acı haberi memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki yakınlarını yasa boğdu. Aynı saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazıloğlu da şehit olmuştu.
AYBÜKE ÖĞRETMEN DE ŞEHİT OLMUŞTU
Karakola saldırı düzenleyen teröristler önce ilçe merkezinde Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracını hedef almış, saldırı sırasında başka bir otomobilde bulunan müzik öğretmeni şenay Aybüke Yalçın şehit olmuştu.
kaynak:milliyet
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