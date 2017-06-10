

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce jandarma karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanan askerlerden biri, sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.



Kozluk ilçe merkezinde müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, daha önceden gasp ettiği ve patlayıcı yüklediği araçla kaçan terörist, Bekirhan beldesindeki jandarma karakolu önünde askerler tarafından durdurulmak istenince, aracı infilak ettirmişti. Patlamada, 2'si asker, 3 kişi yaralanmıştı. Durumu ağır olan askerler, İlçe Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Burada tedavi altına alınan askerlerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.







kaynak:sabah