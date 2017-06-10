Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

BATMAN'DAN ACI HABER: 1 ŞEHİT


BATMAN'DAN ACI HABER: 1 ŞEHİT
Tarih : 10 Haziran 2017, 08:59
Puan Ver : Batman'dan Acı Haber: 1 Şehit(5/10)2




Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce jandarma karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanan askerlerden biri, sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.



Kozluk ilçe merkezinde müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, daha önceden gasp ettiği ve patlayıcı yüklediği araçla kaçan terörist, Bekirhan beldesindeki jandarma karakolu önünde askerler tarafından durdurulmak istenince, aracı infilak ettirmişti. Patlamada, 2'si asker, 3 kişi yaralanmıştı. Durumu ağır olan askerler, İlçe Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Burada tedavi altına alınan askerlerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.



 



kaynak:sabah










Etiketler: Batman  Dan  Acı  Haber  1  Şehit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER