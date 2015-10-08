BATMAN'DA PKK'YA DARBE!
Batman Valiliği'nce, Sason ilçesinde yapılan operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
OPERASYONUN ADI: ŞEHİT JANDARMA ER METİN DEMİR
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, “Şehit Jandarma Er Metin Demir” ismi verilen operasyon kapsamında Sason ilçesi Heybeli-Küçük bölgesinde PKK'ya ait 7 sığınağın bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
“Sığınalar imha edilmiştir. Söz konusu sığınaklarda bol miktarda yaşam malzemesi, teçhizat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, ilaç, uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiş, delil niteliğinde olanlara el konulmuş ve diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir.”
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