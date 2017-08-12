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BATMAN'DA OPERASYONA GİDEN ASKERİ KONVOYUN GEÇİŞİNDE EYP PATLADI: 2 ŞEHİT


Batman'da Operasyona Giden Askeri Konvoyun Geçişinde EYP Patladı: 2 Şehit
Tarih : 12 Ağustos 2017, 12:40
Puan Ver : Batman'da Operasyona Giden Askeri Konvoyun Geçişinde Eyp Patladı: 2 Şehit(6/10)8


Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında operasyona giden askeri konvoya EYP'li saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit düştü.



OPERASYONA GİDEN ASKERLERİ HEDEF ALDILAR



Batman'ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü karakolu ile Sason ilçesi Kilimli köyü kırsalında operasyona giden askeri konvoya EYP'li saldırı düzenlendi. Seyir halindeki konvoy, teröristler tarafından daha önce yola döşenen EYP'li saldırıya uğradı. Hain saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu.



ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI



Olayın ardından bölgeye gönderilen takviye birlikler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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